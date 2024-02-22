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Польский монетный двор выпустил первую в мире летающую монету

  • 22.02.2024, 17:24
  • 1,684
Польский монетный двор выпустил первую в мире летающую монету

Она светится в темноте.

Польский монетный двор отчеканил первую в мире летающую монету. Ее создали по заказу Банка Камеруна.

Монета может парить в воздухе и вращается благодаря магнитному поле между ней и основанием, отмечает «Европульс».

Дизайн монеты напоминает миниатюрный космический корабль пришельцев. Благодаря флуоресцентной краске монета не только парит в воздухе, но и светится в темноте.

Монета получила название UFO MP-1766. Цифра 1766 в названии отражает дату основания Монетного двора Польши. Кроме того, номинал монеты составляет 1766 камерунских франков, что эквивалентно примерно 2,69 евро.

UFO MP-1766 будет законным платежным средством в Камеруне.

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