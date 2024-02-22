Когда россияне откажутся воевать? 1 22.02.2024, 17:34

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Мнение украинского социолога.

Украинский Институт Конфликтологии и Анализа России (ИКАР) провел социологическое исследование среди россиян ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Сайт Charter97.org попросил директора ИКАР, доктора социологии Александра Шульгу рассказать, как за два года изменились настроения россиян:

— Многое изменилось. Из основного — произошла рутинизация войны. Россияне стали привыкать к этому экстраординарному событию.

Если в начале наших наблюдений, в конце декабря 2022-го года, война была на первом месте среди проблем россиян, то теперь, спустя 14 месяцев, респонденты ставят на первое место финансовые проблемы (низкие зарплаты и пенсии, не поспевающие за инфляцией), а затем уже войну.

Еще бы я выделил, что очень четко выкристаллизовалось неприятие к новой массовой мобилизации. Количество не поддерживающих увеличилось с 60% до 74%, но более важно, что 84% молодежи (18-30 лет) не поддерживают этот шаг.

Интересно, что все 14 месяцев мы задавали вопрос, есть ли у вас кто-то, кого мобилизовали с начала 24 февраля 2022-го. Так вот, за этот год количество тех, кто отвечал положительно (это могут быть близкие, знакомые, друзья, коллеги), выросло до 70%.

Более того, 60% (и процент неуклонно растет) заявляли, что у них в окружении кто-то погиб на войне. Отметим, что молодежь в два раза чаще отвечает, что у них 1-2 друга, которые погибли на фронте. Скажу, что россиян все больше пугают на улицах люди с явной инвалидностью после боевых действий.

Уменьшилась и доля российских граждан, которые уверены, что «СВО» идет по плану: с 56% до 46%.

Все эти цифры говорят о том, что восприятие войны, хоть и на высоком уровне, но уменьшается. Хотя, казалось бы, должно крепнуть, если верить российской пропаганде.

Лично для меня важно именно неприятие новой волны массовой мобилизации. Это показывает уровень готовность россиян воевать лично, стать мишенью.

В исследовании мы подняли и важный вопрос, касательно готовности россиян поддержать «СВО» против Финляндии или Швеции. Так вот, 50-55% поддержали бы. В целом эти настроения почти идентичны готовности россиян поддержать «СВО» также против стран Балтии и Польши, которые мы зафиксировали в 2023-ем году. Знаете, фактически вопрос не в стране. Меньшинство не готово верить пропаганде, а вот все остальные — готовы. Красных линий и барьеров у них нет.

— Генерал Валерий Залужный признал, что одной из его ошибок было то, что он надеялся, что большие потери откроют глаза россиян на войну. По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов перевалили за 400 тысяч. Есть ли критическая цифра, когда россияне остановятся?

— Интересно, что мы задавали этот вопрос о допустимых потерях армии РФ еще в январе прошлого года. Тогда, год назад, 55 % заявили, что уже достигнуты максимально допустимые потери. 15-20% назвало цифры от 5000 до 30 000.

Три четверти россиян уже год назад говорили, что все допустимые потери РФ перешагнула.

— Один из сценариев, который рассматривают аналитики, новая волна мобилизации после «выборов» в РФ. Станет ли это триггером для россиян?

— Сама по себе мобилизация не станет, если не будет другого триггера, например — ухудшения экономического положения в России в целом, увеличения погибших из ближнего круга. Это важные факторы, влияющие на настроение россиян, но очень, важно, чтобы этому сопутствовали провалы России на фронте.

Оперативный провал на фронте заставит россиян задуматься, а зачем это все. Ведь перспектив у них нет.

К долгой войне без срока готовы лишь 15-16% россиян, и это не молодежь, а старшее поколение. Понятно, что к этому готов Путин, но не он лично воюет, а воюют за него. И вот эти россияне не хотят долгой войны.

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