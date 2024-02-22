Румыния намерена выдвинуть на пост генсека НАТО своего президента 22.02.2024, 23:54

На должность также претендует премьер-министр Нидерландов.

Румыния уведомила страны НАТО о том, что планирует выдвинуть на пост генсека Альянса своего президента Клауса Йоханниса, сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что появление нового кандидата осложнит усилия других союзников по назначению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО.

При этом неназванные европейские и американские чиновники в комментарии сообщили, что у них есть сомнения по поводу шансов Йоханниса в этой гонке. Некоторых из них также считают, что выдвижение президента Румынии скорее затянет процесс, прежде чем Рютте станет генсеком.

Несколько американских чиновников рассказали Bloomberg, что президент Джо Байден высоко оценивает обоих кандидатов, но что США уже отдали свое предпочтение Рютте.