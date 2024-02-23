США вводят против России «сокрушительный пакет» с «сотнями, сотнями и сотнями» санкций 8 23.02.2024, 10:55

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Виктория Нуланд раскрыла подробности.

США в ближайшие дни введут «сокрушительный пакет» санкций против России, который будет включать в себя «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, новые санкции будут направлены на то, чтобы ограничить возможности России обходить существующие запреты, а также снизить военные возможности страны. «Но я ожидаю, что со временем мы сможем вводить все новые и новые санкции», — подчеркнула Нуланд в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

По данным источника Bloomberg в Минфине США, Вашингтон введет санкции против более чем 500 человек и организаций, связанных с российской военной машиной. Замглавы ведомства Уолли Адейемо уточнил, что ограничения также затронут компании в третьих странах, которые «помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам». О мерах будет объявлено в пятницу, 23 февраля, сообщили в Белом доме.

Часть ограничений будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, отметила Нуланд. Санкции в отношении России в связи со смертью Навального ранее пообещал ввести и Евросоюз. Великобритания, в свою очередь, уже объявила об ограничениях против руководства колонии.

Также Лондон ввел санкции ко второй годовщине начала войны в Украине. Под них попали новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин и др.

Ожидается, что ЕС утвердит 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. По данным Bloomberg, ограничения могут быть введены в отношении 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов. Также в санкционный список могут внести ряд чиновников — в частности, губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина.