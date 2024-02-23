Американский космический аппарат впервые за полвека сел на Луну 1 23.02.2024, 11:44

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Фото: charter97.org

Исторический момент.

Посадочный модуль компании Intuitive Machines «Одиссей» успешно приземлился на Луне возле кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса Луны. Это первый в истории человечества частный посадочный аппарат, совершивший посадку на Луне. Также это первый аппарат американского производства с 1972 года, который совершил мягкую посадку на поверхности спутника Земли, пишет Space.

Приземление посадочного модуля «Одиссей» состоялось в 2:54 по Минску в пятницу, 23 февраля. Но только через 2 часа после посадки компания-разработчик модуля сообщила, что он встал в вертикальное положение и начал отправлять данные на Землю.

Это историческая посадка для США, ведь с момента завершения лунной программы «Аполлон» в 1972 году еще ни один американский аппарат не приземлялся на Луне. Теперь NASA с помощью подобных миссий готовится к будущему возвращению астронавтов на Луну в 2026 году уже в рамках новой лунной программы «Артемида» (Artemis).

Посадка на Луне для модуля «Одиссей» не была легкой. Аппарат прибыл на орбиту вокруг Луны еще 21 февраля и оставшееся время он готовился к приземлению. Для этого ему пришлось снизить скорость с помощью бортового двигателя и в конце концов он совершил посадку в районе кратера Малаперт А, который расположен в 300 км от Южного полюса Луны.

Но за 2 часа до посадки диспетчеры миссии выявили проблему с навигационными приборами посадочного модуля «Одиссей». Они не работали так как нужно. Поэтому было принято решение использовать экспериментальный прибор NASA, который является одной из 12 полезных нагрузок посадочного аппарата, для выполнения навигационных задач. Поэтому модуль приземлился позже, чем должен был это сделать, согласно плану. Кстати, этот экспериментальный прибор как раз и хотели проверить ученые из NASA в реальных условиях на Луне, ведь в будущем эту технологию планируют использовать для более точных посадок на спутник Земли как беспилотных аппаратов, так и пилотируемых космических кораблей.

Если все пойдет по плану, то посадочный модуль и его полезная нагрузка будут работать на поверхности Луны в течение примерно семи дней, пока не закончится лунный день. После этого начнется холодная лунная ночь, а посадочный модуль «Одиссей» не был разработан для того, чтобы выдерживать очень низкие температуры. Напоминаем, что на Луне день и ночь длятся примерно по 14 земных дней.

Модуль «Одиссей» отправила на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX еще 15 февраля. После чего модуль отправился в самостоятельный полет, и чтобы добраться до Луны 21 февраля ему пришлось пролететь примерно 1 млн км.

Что касается Южного полюса Луны, куда стремятся посадить многие посадочные модули, а также там состоится высадка астронавтов NASA через 2 года, то этот регион имеет большое значение для будущего освоения Луны. Ученые считают, что там находятся большие запасы водяного льда, из которого можно получить питьевую воду, кислород для дыхания, а также компоненты для создания ракетного топлива.