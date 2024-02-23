Ученые нашли сходство между жестовыми языками у людей и приматов 23.02.2024, 13:45

Обезьяны обладают гибким и целенаправленным способом общения.

Недавнее исследование биологов из University of St Andrews (Шотландия) принесло новый взгляд на общение между человеком и обезьянами, раскрывая глубокие эволюционные аспекты языка жестов у высших приматов.

Ученые выяснили, что обезьяны обладают гибким и целенаправленным способом общения, используя мимику и жестикуляцию, несмотря на отсутствие человеческого языка. Репертуар обезьяньих жестов, описанный у всех видов приматов, заинтересовал исследователей, особенно то, что многие из этих жестов оказались общими для различных видов и, вероятно, биологически унаследованными.

Исследование, проведенное через онлайн-игру с участием пяти тысяч участников, показало, что люди успешно распознают и понимают 10 наиболее часто используемых жестов обезьян.

Это понимание, кажется, остается неизменным независимо от конкретных типов жестов и их значения. Информация о коммуникативном контексте имеет лишь небольшое влияние на успех в распознавании.

Результаты исследования указывают на глубокую эволюционную связь между обезьяньим и человеческим общением.

Даже при различиях с другими приматами, человек сохраняет когнитивный доступ к наследственной системе жестов обезьян, что открывает новые перспективы для изучения эволюции языка и общения у приматов.