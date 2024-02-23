США ввели более 500 новых санкций против России 4 23.02.2024, 14:33

6,114

Джо Байден

Фото: Getty Images

О масштабном пакете объявил президент Джо Байден.

Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального», - заявил он.

По словам Байдена, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

«Они позволят (российскому диктатору Владимиру - ред.) Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», - подчеркнул он.

Помимо этого Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за «оказание скрытой поддержки российской военной машине».

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», - подчеркнул Байден.

Смерть Навального и новые санкции против РФ

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание и впоследствии умер в арктической колонии «Полярный волк», где отбывал трехлетний срок заключения.

Жена политика Юлия Навальная обвинила главу РФ Владимира Путина в смерти своего супруга.

В США подтвердили, что Навальный ушел из жизни не естественным путем и анонсировали новый пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся ее оборонной промышленности и призваны сократить экспортный потенциал.

В Госдепартаменте США сообщили, что санкции будут иметь «сокрушительный характер».