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США ввели санкции против режима Лукашенко

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  • 23.02.2024, 18:06
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США ввели санкции против режима Лукашенко
Фото: Getty Images

В список попали два белоруса и завод в Барановичах.

Двое белорусов и один отечественный завод попали под новые санкции США , введенные в связи с продолжающейся войной России против Украины и смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет zerkalo.io, под ограничения попали 558 Авиационный ремонтный завод (Барановичи) и его руководитель Павел Пинигин — за содействие российскому военно-промышленному комплексу, а также провластный общественник Алексей Талай.

«Мы усложняем для России закупку товаров, необходимых для создания желаемого ей оружия. Это включает в себя введение санкций против компаний в России и, что немаловажно, в третьих странах, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс», – заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме того санкции ввели против посла России в Беларуси Бориса Грызлова и госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

В общей сложности новые ограничения США затронули 100 компаний и около 500 объектов. Среди них некоторые российские банки, платежная система «Мир», оборонные предприятия и иностранные компании, которые помогают передавать технологии и оборудование для российского ВПК.

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