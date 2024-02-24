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«Был большой взрыв и горит страшно»: сбитый А-50 рухнул прямо на головы россиян

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  • 24.02.2024, 8:42
  • 9,796
«Был большой взрыв и горит страшно»: сбитый А-50 рухнул прямо на головы россиян

Экипаж самолета – уникальные специалисты, которых в РФ почти не осталось.

23 февраля в районе Азовского моря был уничтожен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Кроме этого есть информация о ликвидации российского Ил-76.

Российские пропагандисты признают, что экипаж этих самолетов – уникальные специалисты, которых в РФ осталось слишком мало.

Жители хутора Трудовая Армения рассказали ВЧК-ОГПУ, как потерпел крушение самолет.

«Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега. Когда летел над нами, то уже был не целый, без правого крыла с большим креном. Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома 13 по улице Полевая. Там две бабульки живут, они не пострадали».

Очевидцы уже публикуют кадры пожара и взрыва в Сети: «Трудовая Армения (хутор в Краснодарском крае – ред.). Упал самолет тут рядом. Был большой взрыв и горит очень сильно страшно», «Самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается. У нас за дорогой еще упал еще один».

За кадром слышны крики мужчины о том, что борт рухнул на жилые дома.

Жители хутора Трудовая Армения рассказали ВЧК-ОГПУ, как потерпел крушение самолет.

«Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега. Когда летел над нами, то уже был не целый, без правого крыла с большим креном. Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома 13 по улице Полевая. Там две бабульки живут, они не пострадали».

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