«За всё ответите»: Юлия Навальная потребовала отдать тело мужа 24.02.2024, 12:58

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Опубликовано жесткое обращение к Путину.

«Привет, это Юля Навальная. Сегодня девять дней как погиб мой муж. Девять дней как Путин убил Алексея Навального». Так начинается новое видеообращение Юлии Навальной, которое она выпустила сегодня, 24 февраля. В нем она напоминает про годовщину начала войны в Украине и требует отдать тело ее мужа.

Юлия Навальная уверена, что за решением не отдавать тело ее супруга для похорон стоит лично Владимир Путин.

«Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях — в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтобы никто, ни один человек не мог с ним проститься. Либо я его вообще не отдам», — считает вдова.

Она напомнила, что Владимир Путин любит изображать из себя верующего христианина.

«Мы и раньше знали, что путинская вера — это фальшивка. Но теперь мы видим это ясно как никогда. Вера — это не про «поцеловать икону». Вера — это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем. Я понимаю это очень хорошо», — добавила она.

По мнению Навальной, все, что что сейчас делает Путин «ненависть, какой-то сатанизм, язычество».

«Вы за все это ответите. И не только перед людьми. И за это, и за войну, которую вы развязали два года назад. Тоже, кстати, прикрываясь ценностями христианства. Тем, что боретесь с каким-то западным злом, которое мешает нашим традиционным скрепам. А вы просто убиваете. Просто бомбите ночью спящих мирных людей. Освященными в церкви ракетами», — напомнила Юлия Навальная о том, что два года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала войну против Украины.

Она, как и мать погибшего оппозиционера, призвала российские власти отдать тело Алексея Навального.

«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели. А потом похоронили по-человечески, в земле. Как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон. И человеческий, и божий», — сказала Навальная.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального. 19 февраля следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. Людмила Навальная сообщила, что следователь ей угрожал «что-то сделать с телом сына», если она откажется от тайных похорон.

Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа.