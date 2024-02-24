закрыть
24 февраля 2024, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австралия ввела новый пакет санкций против режима Лукашенко

5
  • 24.02.2024, 13:47
  • 2,452
Австралия ввела новый пакет санкций против режима Лукашенко

Стали известны подробности.

Австралия ввела новый пакет санкций против белорусских предприятий и частных лиц, сообщает МИД Австралии.

Согласно обновленному списку, в страну запретили въезд двум гражданам Беларуси, принимавшим участие в депортации украинских детей из оккупированных регионов Украины. Речь идет о генсекретаре Белорусского общества Красного Креста Дмитрии Шевцове и начальнике Белорусской железной дороги Владимире Морозове. Против них введены «финансовые санкции» и запрет на поездки.

Санкции в отношении юридических лиц коснулись трех белорусских предприятий — холдинга «Горизонт», ОАО «ВОЛАТАВТО» и ОАО «Планар». В МИД Австралии подчеркнули, что нацелилась на «российские закупочные сети в Беларуси, Иране и Северной Корее».

Новые санкции введены также против физических и юридических лиц России.

Австралия ввела санкции вслед за своими союзниками. Ранее о новых ограничениях в отношении Беларуси объявили Великобритания и Евросоюз.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн