Австралия ввела новый пакет санкций против режима Лукашенко 5 24.02.2024, 13:47

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Стали известны подробности.

Австралия ввела новый пакет санкций против белорусских предприятий и частных лиц, сообщает МИД Австралии.

Согласно обновленному списку, в страну запретили въезд двум гражданам Беларуси, принимавшим участие в депортации украинских детей из оккупированных регионов Украины. Речь идет о генсекретаре Белорусского общества Красного Креста Дмитрии Шевцове и начальнике Белорусской железной дороги Владимире Морозове. Против них введены «финансовые санкции» и запрет на поездки.

Санкции в отношении юридических лиц коснулись трех белорусских предприятий — холдинга «Горизонт», ОАО «ВОЛАТАВТО» и ОАО «Планар». В МИД Австралии подчеркнули, что нацелилась на «российские закупочные сети в Беларуси, Иране и Северной Корее».

Новые санкции введены также против физических и юридических лиц России.

Австралия ввела санкции вслед за своими союзниками. Ранее о новых ограничениях в отношении Беларуси объявили Великобритания и Евросоюз.