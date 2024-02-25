Украинский боец в одиночку сдержал штурм группы из десяти оккупантов 1 25.02.2024, 8:33

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Видеофакт.

Один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» смог сдержать нашествие из десяти российских штурмовиков и отстоять позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину батальон выложил в телеграме. Известно, что это произошло еще в декабре 2023 года.

«Один-единственный «эдельвейс» удерживает позицию, хладнокровно отбивая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, извиваются, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом», — сообщили в батальоне.

Военным удалось перехватить радиопереговоры противника.

«Вас один человек сдерживает! Один! Десятерых». Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира… Командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. «Заходите слева…», «Заползти…», «Забросать гранатами…». Он не может понять, как столько российского «мяса» не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю», — рассказали в 8-м ОГШБ.

«Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления», - сообщили в батальоне.

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