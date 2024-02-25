закрыть
25 февраля 2024, воскресенье, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский боец в одиночку сдержал штурм группы из десяти оккупантов

1
  • 25.02.2024, 8:33
  • 2,220
Украинский боец в одиночку сдержал штурм группы из десяти оккупантов

Видеофакт.

Один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» смог сдержать нашествие из десяти российских штурмовиков и отстоять позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину батальон выложил в телеграме. Известно, что это произошло еще в декабре 2023 года.

«Один-единственный «эдельвейс» удерживает позицию, хладнокровно отбивая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, извиваются, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом», — сообщили в батальоне.

Военным удалось перехватить радиопереговоры противника.

«Вас один человек сдерживает! Один! Десятерых». Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира… Командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. «Заходите слева…», «Заползти…», «Забросать гранатами…». Он не может понять, как столько российского «мяса» не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю», — рассказали в 8-м ОГШБ.

«Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления», - сообщили в батальоне.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн