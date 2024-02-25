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Польские фермеры заблокировали главную магистраль в Германию

  • 25.02.2024, 20:26
  • 7,248
Польские фермеры заблокировали главную магистраль в Германию

Фермеры протестуют против роста налогов и чрезмерно ограничительных правил ЕС.

Польские фермеры, протестующие против роста налогов и чрезмерно ограничительных правил ЕС, заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию, сообщает агентство AFP в воскресенье, 25 февраля.

Блокада автомагистрали А2 возле города Слубице на границе с Германией началась в 13.00 по местному времени, сообщил пресс-секретарь местной полиции. Изначально фермеры планировали устроить 25-дневную блокаду, однако после переговоров с местными предприятиями и перевозчиками сократили ее срок.

Один из организаторов сообщил агентству AFP, что магистраль может быть разблокирована в понедельник, 26 февраля. «Это будет зависеть от вещей, которые мы не можем предсказать. Нам нужно начать относиться к себе серьезно», - сказал представитель фермеров.

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