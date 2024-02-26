В Латвии решили не менять название Беларуси на латышском языке 10 26.02.2024, 10:21

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По-латышски наша страна называется «Baltkrievija».

В Латвии решили не менять название Беларуси на латышском языке. Соответствующее решение лингвисты приняли в прошлом году, передает DELFI со ссылкой на Центр государственного языка.

По-латышски наша страна называется «Baltkrievija». Звучало предложение изменить название на «Baltrutenia». Соответственно, и белорусов вместо «baltkrievi» по-латышски стали бы называть «baltrutēņi». Но в конце концов лингвисты рекомендовали сохранить нынешнее название.

Следует добавить, что Россия на латышском языке называется «Кrievija».