Дания закрыла следствие по делу «Северных потоков» 9 26.02.2024, 13:45

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Названа возможная причина взрывов.

Датская полиция объявила о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении полиции Копенгагена и Службы полицейской разведки.

В нем говорится, что на основании расследования можно сделать вывод об умышленном саботаже. Однако при этом полиция считает, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет.

«Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела в Дании в связи со взрывами «Северного потока-1» и «Северного потока-2″ нет, в связи с чем полиция Копенгагена прекращает уголовное расследование взрывов», – сообщили в полиции.

Полиция отказалась предоставлять другие комментарии по поводу дела.