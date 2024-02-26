Доля россиян, считающих войну ошибкой, достигла почти 40% 1 26.02.2024, 21:39

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Опрос.

Российские граждане все больше сожалеют о том, что 24 февраля 2022 года армия по приказу президента Владимира Путина вторглась в Украину, показал опрос, проведенный социологами RussianField.

По состоянию на февраль рекордные 38% граждан заявили, что отменили бы решение о начале «военной операции», если бы у них была такая возможность. По сравнению с мартом 2022 года число таких людей увеличилось на 10 процентных пунктов.

Доля тех, кто все равно двинул бы танки и полки в Украину, по-прежнему выше — 49%. Однако «партия войны» сжимается: в марте 2022 года «не стали бы отменять» решение Путина 57%, во время мобилизации доля таких опустилась до 51%, а теперь упала ниже половины.

Подавляющее большинство опрошенных считают, что сроки «военной операции» затянулись (71%), пишет RussianField: в основном это молодежь и малообеспеченные граждане, причем в этом мнении едины как зрители федеральной ТВ-пропаганды (76%), так и читатели телеграм-каналов (67%). В марте 2022 года лишь 13% россиян считали, что война продлится более года. Теперь, когда боевые действия перешагнули третью годовщину, 44% полагают, что и через год остановить кровопролитие не получится.

Более половины опрошенных RussianField (56%) заявили, что считают «успешными» действия армии, которая, по данным американской разведки, потеряла более 300 тысяч человек. Одновременно более трети респонеднтов (35,8%) не смогли сказать, какие из заявленных целей были достигнуты за два года, а почти четверть — 23,1% — ответили, что «никакие».

С конца 2023 года, по данным RussianField, большинство россиян выступают за переход к мирным переговорам: в феврале такой ответ дали 49% респонеднтов, что стало рекордом за все время опросов. Доля тех, кто считает нужным продолжать боевые действия, с 54% в марте 2022 года сжалась до 40%.

При этом если бы решение начать переговоры озвучил Путин, то его, согласно исследованию, поддержали бы уже 75%, в том числе половина тех, кто выступает за продолжение боевых действий, говорится в исследовании.