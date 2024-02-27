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Второй за сутки: ВСУ сбили еще один Су-34 россиян

  • 27.02.2024, 17:13
  • 3,234
Второй за сутки: ВСУ сбили еще один Су-34 россиян

За последние дни украинцы уничтожили уже 10 самолетов РФ.

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым за сутки и десятым за последнее время.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

«Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление — то же!

Цель — неизменная!» - написал он.

Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить «авиационные мясные штурмы».

«Что ж, работаем дальше. До победы», - добавил Олещук.

За последние дни ВСУ уничтожили уже 10 самолетов россиян, включая этот. Буквально утром 27 февраля стало известно о «приземлении» такого же российского борта днем ранее, 26 февраля.

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