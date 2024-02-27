ВСУ на Авдеевском направлении отошли от сел Северное и Степное 27.02.2024, 17:21

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Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСУВ «Таврия» Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона 27 февраля.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное», - сказал Лиховий.

По его словам, в этих населенных пунктах на двоих до войны вместе было до 100 жителей. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью. Враг понес здесь большие потери.

Он отметил, что если до сих пор противник пытался вести штурмы малыми группами, то эти штурмовые группы имеют численность к взводу, а иногда и роту.