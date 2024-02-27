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Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

  • 27.02.2024, 17:28
Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Мужчина провел в клинике две недели.

Белорусский врач Андрей Богдан, руководитель Республиканского токсикологического центра, рассказал medvestnik.by о необычных случаях из своей практики.

Так, он вспомнил о пациенте, который отравился краской для принтера.

- Спросонья, после алкогольной вечеринки, молодой человек решил взбодриться с помощью кофе. Заваривал его, не включая свет в кухне, - рассказал врач. - Спустя пару часов после бодрящего напитка обнаружил, что кожа стала темно-синей, окрасились слизистые.

Мужчина провел в клинике две недели — краситель выводился из организма достаточно долго. Выяснилась и причина отравления.

- Ситуация прояснилась только тогда, когда девушка пришла его проведать и рассказала, что накануне оставила в банке из-под кофе порошковую краску для принтера, - поведал врач.

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