Путин растает 27.02.2024, 19:21

Тамара Эйдельман

Будущее зависит от нас.

Девять лет и несколько дней назад Борис Немцов и Алексей Навальный занимались подготовкой Марша «Весна», выступали, агитировали, раздавали листовки…

Девять лет назад я встречалась с выпускниками и около полуночи в радостном настроении ехала домой на такси по Большому Каменному мосту, не подозревая, что на соседнем мосту уже лежит большой, неподвижный черный мешок, в который, оказывается, так легко запихнуть мертвого человека.

Превратить в тяжелый груз человека, с которым были связаны такие большие надежды.

Я, кстати, уверена, что кремлевскую Моль очень раздражали Немцов и Навальный не только из-за того, что они делали. Они оба были высокими, красивыми, полными жизни. Они были прямой противоположностью Путину.

Их убили.

Это ужасно, это страшно, от этого хотелось биться головой об стену — и девять лет назад, и хочется сейчас.

Но давайте, оплакивая чудесных, прекрасных лидеров, российские страшные потери, не будем убеждать друг друга, что будущее России зависело только от этих двух невероятных, харизматичных, поразительных людей.

Будущее зависит от нас. От того, как мы будем себя вести, что делать, как строить отношения друг с другом. От того, каких новых лидеров сможем найти.

Девять лет и пару дней назад я получила «задание». Меня попросили подвезти двух молодых людей ко МКАДу. Потом они побежали с баллончиками с краской, а я их ждала, готовая в любой момент подхватить их и дать по газам.

А они написали на сугробе здоровенными буквами: «Путин растает», и мы, довольные, уехали. До катастрофы оставалось всего ничего, а мы этого не чувствовали, ехали и смеялись.

Глупые детские забавы. Но мысль-то была правильная: Путин растает. А память о Немцове и Навальном — нет.

Тамара Эйдельман, Facebook