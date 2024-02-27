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Байден встретился с лидерами Конгресса США по вопросу помощи Украине

  • 27.02.2024, 21:52
  • 2,466
Байден встретился с лидерами Конгресса США по вопросу помощи Украине
Джо Байден

Последствия бездействия законодателей он назвал ужасными.

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. Как сообщает CNN (перевод - «Униан», перед встречей в Белом доме Байден отметил срочную необходимость помощи Украине. Последствия бездействия законодателей он назвал ужасными.

Американский президент также добавил, что Конгресс обязан одобрить финансирование правительства, поскольку прекращение его работы «значительно повредит экономике"»

Известно, что по дороге в Белый дом спикера Палаты представителей Майка Джонсона спросили, ожидать ли шатдауна правительства. На это он ответил, что законодатели будут работать, чтобы предотвратить это.

На самой встрече присутствовали спикер Палаты представителей – республиканец Майк Джонсон, сенатор-республиканец и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сенатор-демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер, конгрессмен-демократ и лидер меньшинства в Конгрессе Хаким Джеффрис, а также вице-президент США Камала Харрис.

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