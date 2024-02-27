Стало известно, сколько белорусов воспользовались льготным кредитом на жилье в Польше 27.02.2024, 22:01

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По спросу на льготный кредит белорусы оказались на втором месте среди иностранцев.

«Безопасным кредитом под 2%», чтобы купить жилье в Польше, воспользовались 492 белоруса, 9 человек получили возможность приобрести недвижимость без первоначального вклада, пишет MOST со ссылкой на Wyborcza.

По спросу на льготный кредит белорусы на втором месте среди иностранцев. Льготной программой воспользовались 2215 украинцев, 46 граждан Индии, 27 граждан Турции, 24 гражданина России и представители других государств. Всего 3044 иностранца получили кредит под 2%.

«Безопасный кредит» — это программа ипотечного кредитования под льготную ставку 2% (в первые 10 лет действия кредита) для тех, кто покупает первое жилье. Кредит действовал с июля 2023 года, в начале 2024 года прием заявок по этой программе прекратили. Вместо нее разрабатывают новый льготный продукт — «Квартира на старт».