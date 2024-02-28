Польская полиция рассказала, как задержала преступника, пытавшегося задушить белоруску в Варшаве 28.02.2024, 8:35

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Он был настолько измулен, что не сопротивлялся.

Сотрудники варшавской полиции задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в нападении с ножом на 25-летнюю белоруску и ее изнасиловании. Покалеченная женщина сейчас находится в реанимации.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления через несколько минут после того, как обнаженную женщину без сознания обнаружил на лестнице смотритель здания. Они вызвали скорую помощь, а пока та не приехала, оказали пострадавшей женщине первую помощь.

Из-за жестокости этого преступления обнаружение и задержание преступника было приоритетной задачей для всех занимавшихся этим делом сотрудников полиции.

23-летнего парня выследили и схватили, когда он выходил из дома, где снимал квартиру. Он был настолько измулен, что не сопротивлялся. Во время осмотра помещения, где подозреваемый жил, полицейские нашли и изъяли в том числе большой кухонный нож и балаклаву, которые использовались при совершении преступления. Уже известно, что злоумышленник забрал у жертвы два мобильных телефона, несколько платежных карточек и кошелек. Все эти вещи полиция изъяла.

В ходе расследования подозреваемому предъявили обвинение в разбое, сексуальном преступлении и покушении на убийство с опасным оружием. За эти преступления, согласно польскому Уголовному кодексу, мужчине теперь грозит до 25 лет или даже пожизненное заключение.