«Скоро обяжут на наших кухнях видеокамеры с трансляциями устанавливать» 1 28.02.2024, 12:13

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Белорусы — о новшествах в такси.

В работе такси в Беларуси, возможно, грядут серьезные изменения. Чиновники решили, что видеокамеры в машинах «приведут к определенной дисциплине и водителей, и пассажиров». Жители Борисова и Жодино поделились мнением о нововведениях:

— Камеры теперь всюду, и они совсем не делают жизнь безопаснее. А тут еще для такси хотят ввести видеофиксацию с хранением записей и доступом к ним контролирующих и правоохранительных органов. Я тихий мирный человек, но не хочу, чтобы меня снимали на видео во время поездки в такси. А водители? Всю свою смену они будут думать о том, что их снимает камера? И поговорить с таксистом нельзя будет...

— Подумала, что таксистов-блогеров станет теперь очень много. Будем смотреть себя в их инстаграммах и тик-токах. Мой муж был в России на заработках, возвращался домой через Москву, там его заснял таксист и выложил в интернет. Муж, конечно, был пьян и не заметил. А видео мне женщины на работе показали. А казалось: где Москва, а где Жодино. Хорошо, хоть не популярное видео было...

— Да если бы только видео было проблемой, которая нам грозит. Работаю в такси 10 лет на своей машине. Мог зарабатывать и семью содержать, но теперь стало сложнее. Теперь всякие пошлины и реестр платный придумали, тарифы на поездки вырастут, люди меньше ездить будут. И вообще, на рынке такси уже не будет, как раньше. Надо работу искать нормальную...или уезжать подальше. Дети уже в Польше, теперь с женой думаем, что нам делать.

— Несколько месяцев назад начал работать в администрации, скажем так, новой фирмы такси. Думали развиваться, а тут этот проект дурацкий. Кроме того, что по будущим правилам в каждом автомобиле такси установят камеры видеонаблюдения, надо будет заплатить за реестр, который учтет всех таксистов. Каждое авто — это две базовые величины, то есть сейчас это 74 рубля. Еще базовую за каждого водителя и по сто базовых величин за диспетчеров. Короче, нам скорее всего, приходит конец. Даже прибыли нормальной еще не было.

— Чувствую, городские автобусы опять будут битком... Но вы же знаете, какие в Жодино автобусы. Я сама не хочу в такси с видео. Понимаю, что не все такие брезгливые, но беларусы будут ходить пешком или пересядут на общественный транспорт. Потому, что на такси будет дорого...

А если этот законопроект вступит в силу, то никому нет смысла ездить и работать в такси... Для пассажиров будет дорого. А как дорого для таксистов! Потому, что фирме надо в автомобили поставить два видеорегистратора, чтобы включиться в реестр, нужно заплатить 100 базовых величин — 3700 рублей. Еще и пошлины за каждую машину и водителя – это уже солидная сумма. Какая небольшая фирма это выдержит. Или все на благо «Яндекса»?

— «Приведет к определенной дисциплине и водителей, и пассажиров» — это же маразм. Обязательно кто-то из людей пострадает, конечно. Для этого же нововведение — для штрафов, для того, чтобы меньше свободы у людей было. Скоро обяжут на наших кухнях и в спальнях видеокамеры с трансляциями в милицию устанавливать.