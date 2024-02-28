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В Беларуси меняют законодательство о занятости

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  • 28.02.2024, 14:53
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В Беларуси меняют законодательство о занятости

Что в нем нового?

«Депутаты» приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов о занятости населения». Об этом сообщает пресс-служба «парламента».

Среди изменений, которые вносят в законодательство, — размер пособия по безработице будет фиксированным. При этом появятся дополнительные требования к его получению. Сократят и срок нахождения в статусе безработного — с 18 до 12 месяцев.

Как пояснила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, при этом расширены возможности для регистрации граждан в качестве безработных. Теперь сделать это можно не только по месту жительства, но и по месту пребывания, причем предусмотрена электронная регистрация в службе занятости для получения государственных услуг по поиску работы.

Документ также вводит квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Устанавливать их будут местные органы власти, учитывая потребности региона.

Расширен и перечень категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии по трудоустройству в счет брони. В него добавили тех, кому остается 5 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста, а также страдающих алкоголизмом или наркоманией, но прошедших медицинскую реабилитацию.

Кроме того, усилят контроль за деятельностью агентств по трудоустройству.

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