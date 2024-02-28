Опубликованы секретные документы о готовности применения Путиным ядерного оружия 28.02.2024, 15:14

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По каким целям запланированы удары?

Россия готова использовать ядерное оружие в обычных боевых операциях и не только в качестве ответной меры, но также для «отрезвления» противника. Критерии для его применения оказались гораздо мягче, чем когда-либо публично признавали российские руководители, пишет Financial Times, в распоряжении которой оказались секретные документы Вооруженных сил РФ.

Документы, в которых описываются принципы применения тактического ядерного оружия, сценарии его использования во время военных учений и содержатся презентации для офицеров Военно-морских сил, газете предоставили западные источники. Хотя они датируются 2008-2014 гг., описанный в материалах подход соответствует нынешней военной доктрине России, что, в частности, видно по отработкам применения ядерного оружия во время учений, в том числе в последние годы, уверены опрошенные FT эксперты.

В отличие от стратегического ядерного оружия, нацеленного на главного противника – США, тактические заряды (могут доставляться по земле, самолетами и ракетами морского базирования) предназначены для использования в Европе и Азии. В том числе против Китая: в одних учениях описывается его применение в случае нападения китайских войск на Россию. Возможности ядерных сил на Дальнем Востоке поддерживаются и отрабатываются до настоящего времени, в том числе с помощью ракет, достающих только до китайской территории.

В секретных документах описываются следующие критерии применения тактических ядерных боезарядов, которых, по оценке США, у России имеется около 2000.

Общие принципы (рассматриваются как сочетание факторов, при которых потери среди российских войск «явно ведут к их неспособности остановить крупную вражескую агрессию» и создают «критическую ситуацию для безопасности российского государства»):

высадка вражеских войск на территории России,

разгром подразделений, защищающих приграничные районы,

неминуемое нападение с использованием обычных видов вооружений.

Более конкретные критерии:

уничтожение 20% подводных лодок, несущих баллистические ракеты стратегического назначения,

уничтожение 30% атомных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех военных аэродромов,

одновременный удар по главному и запасному наземным командным центрам.

Также ВС РФ должны быть способны применять тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая «сдерживание других государств от использования агрессии <…> или от эскалации вооруженных конфликтов», «остановки агрессии», недопущения поражения или потери территории, «повышения эффективности» ВМС.

Подобные документы впервые оказались в открытом доступе, сказал FT Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии:

«Из них видно, что оперативные критерии для применения ядерного оружия достаточно мягки, если желаемый результат не может быть достигнут с помощью обычных вооружений.

Вопрос о возможном применении тактического ядерного оружия в Украине не раз поднимался в течение 2022 г., когда Россия не смогла быстро захватить Киев и другие важные города, была вынуждена отвести войска, потерпела крупные поражения под Харьковом и Херсоном и спешно присоединила территории четырех оккупированных украинских областей. Владимир Путин и особенно Дмитрий Медведев не раз грозили ядерным ударом, в том числе в случае попытки освободить «новые территории».

Шантаж сработал, считает главный международный корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, освещающий события в Украине с начала 2022 г. Опасаясь российских ядерных ударов, США в первый год войны несколько раз не решались поставить Украине вооружения, которые могли бы радикально переломить ход конфликта, написал Трофимов в недавно вышедшей книге со ссылкой на украинских и американских чиновников, военных и разведчиков.

Оказавшиеся в распоряжении FT материалы направлены на подготовку российских воинских подразделений к действиям в ситуации, когда власти могут решить применить ядерное оружие, считает Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

Описанные в документах критерии продолжают применяться – это видно по учениям, которые Россия проводила как до, так и после начала войны в Украине, говорит Уильям Олберк, директор по стратегии, технологиям и контролю за вооружениями в Международном институте стратегических исследований. В Москве считают, что тактическое ядерное оружие может быть использовано для недопущения перерастания вооруженного конфликта в масштабную войну, в том числе с участием США. Его применение на раннем этапе или угроза применения должна «отрезвить» противников, поясняет Олберк, который ранее работал в НАТО и Министерстве обороны США:

«По их мнению, лучше всего этого можно добиться, используя то, что они называют «дозированным» применением ядерного оружия на гораздо более низком уровне противостояния, чтобы предотвратить эскалацию».