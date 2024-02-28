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СМИ: Нейробиологи Лозаннского университета подтвердили наличие двойников у Путина

  • 28.02.2024, 18:52
СМИ: Нейробиологи Лозаннского университета подтвердили наличие двойников у Путина

«Суперраспознаватели» проанализировали изменения внешности диктатора и его поведения.

Немецкая газета Neue Zürcher Zeitung обратилась к «суперраспознавателям» и нейробиологам Лозаннского университета, чтобы проверить слухи о двойниках диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет издание Tagesschau.

Изучив кадры с диктатором РФ Владимиром Путиным, эксперты пришли к выводу, что слухи о двойниках могут быть правдой. Они считают, что во время поездок в Дагестан, а также в оккупированный Мариуполь и в штаб группировки «Днепр» на юге Украины роль главы России, предположительно, играл другой человек.

Отметим, что слухи об использовании Путиным двойников начали ходить уже давно, но особенно активно распространяются в последние годы. Они подогреваются, в частности, резкими изменениями внешности диктатора и его поведения: он то не подпускает даже ближайшее окружение ближе, чем на 3 метра, а спустя пару дней уже обнимается с «незнакомцами» во время рабочих поездок.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов недавно отметил, что Путин серьезно болен и имеет не менее трех двойников, лица которых были хирургически изменены. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, что он не уверен, действительно ли человек, изображенный на экранах, является Путиным.

Слухи распространяет, в частности, российский политолог Валерий Соловей. По его данным, диктатор РФ якобы уже (мертв с осени 2023 года https://charter97.org/ru/news/2024/1/3/577971/), власть в стране захвачена силовиками, а роль Путина играют двойники.

Подтверждения этой информации на данный момент нет. Более того, в последние месяцы Путин особо активен на публике, так как готовит почву для своего переизбрания на «выборах» в марте.

С выводами экспертов Лозаннского университета не согласился антрополог Вольфганг Хукенбек. Он уверен, что во всех публичных выступлениях фигурирует именно Путин.

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