Армения и Азербайджан начали мирные переговоры в Берлине 3 28.02.2024, 19:10

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Глава МИД Германии заявила о смелых шагах двух стран.

Армения и Азербайджан начали мирные переговоры в Берлине по приглашению правительства ФРГ. В среду, 28 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла глав внешнеполитических ведомств обеих стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в рамках усилий по разрешению длящегося несколько десятилетий конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает DW.

Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе, заявила Бербок. По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. «Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели», - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам. Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы «настоящая приверженность и решительность», а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь «положительный эффект за пределами обеих стран» и «откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе».

Глава МИД Германии также отметила, что переговоры в Берлине должны будут продолжить начатые две недели назад в Мюнхене «продуктивные дискуссии». Она также указала, что Берлин хочет предложить «подходящую платформу для прогресса» в переговорах. «Германия прилагает усилия, чтобы нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном решались мирным путем и без применения силы. - заявили в МИД ФРГ перед началом переговоров. - Для этого важно, чтобы мирные переговоры двух стран завершились как можно скорее».

Договоренность о мирных переговорах в Берлине была достигнута на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По ее итогам Шольц сообщил, что Ереван и Баку готовы уладить свои разногласия без применения насилия. Он приветствовал готовность обеих сторон искать решение существующих разногласий и открытых вопросов «исключительно мирным путем и без применения насилия».