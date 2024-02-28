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Украинский комик Юрий Великий выпустил новую пародию на оккупантов

  • 28.02.2024, 23:12
Украинский комик Юрий Великий выпустил новую пародию на оккупантов

Видео.

Актер и автор Студии «Квартал 95» Юрий Великий выпустил новую пародию на русского солдата Ваню и его жену Настюху, мечтающую о смерти мужа. Она опубликована на YouTube.

«Оккупант Ваня и его жена Настюха не появлялись на моем YouTube-канале уже где-то полтора года. В последний раз эту парочку зрители могли видеть в сатирически-патриотической комедии Бункер. Я подумал, что эти персонажи незаслуженно забыты. Позвонил Насте Оруджевой и предложил записать новую пародию. Но у нас сейчас как раз репетиции новых концертов Единого Квартала, у Насти еще какие-то свои съемки, то есть времени особенно нет. Но она согласилась. Говорит: «Хорошо, давай, я попробую что-нибудь записать ночью». И я свою часть тоже снимал ночью. И уже на следующий день у нас была новая пародия на Ваньку и Настюху», - сказал Великий.

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