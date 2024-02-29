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Стало известно о состоянии белоруски, которую пытались задушить в центре Варшавы

  • 29.02.2024, 9:55
Стало известно о состоянии белоруски, которую пытались задушить в центре Варшавы

Ищет врачей из Беларуси с опытом в неврологии.

Белоруске, на которую напали в Варшаве, не становится лучше. 25-летняя Елизавета не приходит в сознание и подключена к ИВЛ. К вечеру 28 февраля состояние белоруски, на которую напали и изнасиловали в центре Варшавы 25 февраля, не улучшилось. Девушка по прежнему находится в реанимации и не приходит в сознание.

«Она все так же без сознания и есть серьезные проблемы с кровоснабжением», – рассказал «Белсату» парень Елизаветы Данила.

Врачи прогнозируют вегетативное состояние или смерть, однако Данила надеется на лучшее.

25-летняя Елизавета не работала официально и сейчас у нее нет медицинской страховки, поэтому Даниил открыл сбор средств на ее лечение и реабилитацию. К семи вечера 28 февраля собрано более $ 90 тысяч.

«Знаю, что клиника может потребовать оплату… возможно у кого-то есть опыт или понимание правовых аспектов такого положения. К сожалению, врачи дают неутешительный прогноз… и, вероятно, потребуется очень долгая реабилитация… исходя из этого, прошу финансовой поддержки, чтобы была возможность оперативно выполнять все-все, что потребуется, для спасения моей любимой!» – говорит Данила.

Он также ищет врачей из Беларуси с опытом в неврологии, чтобы разобраться, что происходит с Елизаветой, и что ей необходимо.

Елизавета родилась в агрогородке Путчино Дзержинского района Минской области. Она уехала из Беларуси в 2020 году после начала репрессий. В Варшаве жила без родственников и самый близкий человек для нее там – это Данила.

Нападение на Елизавету произошло 24 февраля, когда она возвращалась ночью домой пешком. 23-летний мужчина напал на нее с ножом, прижал к воротам, душил и изнасиловал, сообщает fakt.pl.после этого он оставил ее на лестнице перед зданием и поехал на трамвае в свою квартиру.

Елизавета в бессознательном состоянии долгое время лежала на лестнице. Ее нашел охранник, который пришел на работу в утреннюю смену. Прибывшие на место происшествия спасатели реанимировали ее в течение нескольких минут. Девушка находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

«Из того, что мне говорили, выходит, что по факту она умерла, и какое-то время сердце не работало. Затем врачи ее реанимировали. Сейчас из-за этого проблемы с мозгом, он какое-то время не получал кислород», – рассказал Данила.

Насильника задержали в день преступления. Ему предъявлены обвинения в сексуальном преступлении, ограблении и покушении на убийство с применением опасного оружия. В съемной квартире, где он жил, нашли балаклаву, кухонный нож, два мобильных телефона. А также платежные карты и кошелек потерпевшей, сообщает варшавская полиция.

Ему грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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