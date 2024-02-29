закрыть
29 февраля 2024, четверг, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Польша может запретить сельхозпродукцию из России и Беларуси

  • 29.02.2024, 16:02
  • 3,740
Reuters: Польша может запретить сельхозпродукцию из России и Беларуси

Дональд Туск сделал заявление.

Польша не исключает введения запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из России, сказал польский премьер-министр Дональд Туск. Заявление прозвучало во время визита в Варшаву премьер-министра Латвии, которая ранее уже ввела такие ограничения.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Туска.

Польша устроила скандал на границе с Украиной и закрыла пропускные пункты, однако на границе с Беларусью ничего подобного не происходит - российская и белорусская продукция свободно поступает на рынок Польши.

В то же время премьер Польши считает, что сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси также вызывает искажения на рынке.

«Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной) продукции из России... Мы проанализируем случай Латвии, и не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции.

Премьер Польши считает, что Евросоюзу необходимо «серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и продовольственных товаров с Востока».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип