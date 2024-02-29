Reuters: Польша может запретить сельхозпродукцию из России и Беларуси 29.02.2024, 16:02

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Дональд Туск сделал заявление.

Польша не исключает введения запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из России, сказал польский премьер-министр Дональд Туск. Заявление прозвучало во время визита в Варшаву премьер-министра Латвии, которая ранее уже ввела такие ограничения.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Туска.

Польша устроила скандал на границе с Украиной и закрыла пропускные пункты, однако на границе с Беларусью ничего подобного не происходит - российская и белорусская продукция свободно поступает на рынок Польши.

В то же время премьер Польши считает, что сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси также вызывает искажения на рынке.

«Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной) продукции из России... Мы проанализируем случай Латвии, и не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции.

Премьер Польши считает, что Евросоюзу необходимо «серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и продовольственных товаров с Востока».