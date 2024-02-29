В Санкт-Петербурге вспыхнул ледокол «Ермак»4
- 29.02.2024, 16:34
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Днем 29 февраля в российском Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Ермак». Пожар начался в порту, который расположен в Кировском районе, пишет obozrevatel.com.
В РФ уже успели заявить, что пожар мог начаться якобы из-за сварочных работ. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.
В российском МЧС заявили, что сообщение о возгорании судна поступило около 11:30. При этом в ведомстве рассказали, что изначально поступила заявка о том, что якобы горит строительный мусор.
Также там рассказали, что площадь пожара составила 20 кв. метров. Предварительной причиной возгорания называют сварочные работы.