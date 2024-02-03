Washington Post: Украина проинформировала Белый дом об отставке Залужного 8 3.02.2024, 8:39

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Официальные лица в Белом доме отреагировали.

Уход генерала Валерия Залужного может стать первой значительной кадровой перестановкой за время войны России и Украины, пишет The Washington Post.

Пока президент Украины Владимир Зеленский не издал официальный указ об отстранении Залужного, но он заблаговременно уведомил Вашингтон, самого мощного военного союзника Украины. Издание сообщает официальные лица Белого дома не поддержали и не возражали против планируемой отставки генерала, заявив, что это суверенный выбор президента Владимира Зеленского.

«Предупреждение дало Белому дому возможность побуждать Зеленского пересмотреть ключевое решение — даже если он решил этого не делать. Уход Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе, может повлиять на моральное состояние войск и поколебать доверие западных доноров. Он и Зеленский столкнулись из-за своих разных стратегии преодоления неудач на поле боя, когда война длится третий год», — пишет издание.

В качестве преемников Залужного обсуждаются две кандидатуры, утверждает собеседник CNN. Это 38-летний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и 58-летний командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. До этого The Times писала, что оба отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

Уйти в отставку Зеленский предложил Залужному на встрече в офисе президента 29 января. По данным The Washington Post, президент мотивировал это тем, что уход Залужного может положительно повлиять на союзников Украины, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку. Также Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий и есть необходимость «обновить ситуацию».

Вместе с этим президент предложил главкому должность советника, но Залужный от этого отказался. Как утверждал источник The Washington Post, несмотря на публичный отказ, главком все же планирует уйти из армии.