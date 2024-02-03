СМИ: Израильтян несколько дней держали в изоляторе Минского аэропорта 3.02.2024, 12:32

Новые детали истории с задержанием граждан Израиля из-за фото солдат ЦАХАЛ.

Израильские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором гражданин Израиля рассказывает о том, как его вместе с друзьями после прилета задержали в минском аэропорту и активно изучали содержимое телефонов. По словам мужчины, силовикам не понравились найденные фото солдат ЦАХАЛ.

По информации телеграм-канала «Израильские Трудовые будни», позавчера в Национальном аэропорту «Минск» после прилета задержали трех (по информации из других источников — двоих — ред.) граждан Израиля и поместили в изолятор аэропорта.

Точная причина задержания неизвестна, однако по словам одного из израильтян, который записал видео из изолятора, белорусские силовики заинтересовались найденными в телефонах мужчин фотографиями солдат израильской армии.

«Я вместе с еще двумя друзьями прилетели вчера ночью в Минск и на паспортном контроле нас отвели в сторону для допроса и обыска. У нас забрали телефоны и активно их проверяли, пока не нашли фотографии израильских солдат, даже не наши, потому что мы не служили.

Один офицер спросил, кто эти солдаты, и мы ответили, что часть из них — наши друзья, а остальных не знаем. В итоге офицер решил, что мы преступники, и отправил нас в изолятор», — рассказывает израильтянин Лиор Юнан на видео, опубликованном 2 февраля.

Мужчина на момент записи видео отметил, что у него с друзьями изъяли багаж и что они находятся в изоляторе уже два дня в одной и той же одежде и почти без воды и еды.

При этом израильтянин добавил, что представитель посольства Израиля в Беларуси смогла принести немного воды и еды, однако она «боялась говорить много».

«Мы до сих пор не знаем, что делать. Представитель посольства заявила, что сама боится говорить слишком много.

По итогу нам сказали ждать сотрудника авиакомпании Flydubai, через которую мы и прилетели в Беларусь», — рассказал Лиор Юнан.

Позже стало известно, что израильтяне оставались под стражей до тех пор, пока к ним не пришел представитель израильского консульства. О случившемся также был проинформирован израильский МИД.

Сегодня стало известно, что задержанных депортировали в Израиль.

Отметим, что белорусский МИД не комментировал ситуацию публично.