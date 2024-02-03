Жены мобилизованных вышли на митинг в центре Москвы 17 3.02.2024, 12:57

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К ним присоединились активисты команды Навального.

В центре Москвы проходит акция родственников мобилизованных из движения «Путь домой». Участники возложили гвоздики к Могиле неизвестного солдата.

Сегодня — 500-й день бессрочной мобилизации в РФ. Женщины и мужчины с белыми платками собрались в Александровском саду в Москве. По оценкам корреспондента «Осторожно, новости», на акцию пришли около 200 человек. Как пишет SOTA, их сопровождают десятки полицейских и сотрудников в «гражданском».

Родственники мобилизованных добиваются возвращения своих близких с фронта. В анонсе акции говорилось, что женщины требуют не так называемой ротации, а указа о завершении мобилизации.

Акция проводится уже в девятый раз, но сегодня ее поддержали политик Максим Кац и «команда Навального», призвавшие сторонников участвовать в протесте.

Подобные акции — с возложением цветов к мемориалам — «Путь домой» проводит каждую субботу в разных городах России. Накануне женщины объявили, что в этот раз акция будет более масштабной — они пригласили своих соратниц приехать на возложение в Москву из других городов и призвали всех неравнодушных присоединиться к ним.