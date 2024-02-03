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Bild: Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ

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  • 3.02.2024, 14:07
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Bild: Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ

Немецкие эксперты поделились интересными выводами.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российскому Черноморскому флоту. За время полномасштабной войны России против Украины, потери флота РФ в Черном море составляют 20%.

Об этом сообщает эксперт издания Bild Юлиан Рёпке.

Как пишет эксперт, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, и российская пропаганда продвигала нарратив о его якобы «непобедимости».

«Но после уничтожения крейсера «Москва» флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе. Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками потопили ракетный катер «Ивановец», - пишет аналитик.

По подсчетам немецкий эксперта по Украине Маттиа Неллеса, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

«Если смотреть на историю, Россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 года и после революции 1918 года», - заявил Bild историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

По его словам, успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года «иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков».

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