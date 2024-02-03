Bild: Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ 1 3.02.2024, 14:07

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Немецкие эксперты поделились интересными выводами.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российскому Черноморскому флоту. За время полномасштабной войны России против Украины, потери флота РФ в Черном море составляют 20%.

Об этом сообщает эксперт издания Bild Юлиан Рёпке.

Как пишет эксперт, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, и российская пропаганда продвигала нарратив о его якобы «непобедимости».

«Но после уничтожения крейсера «Москва» флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе. Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками потопили ракетный катер «Ивановец», - пишет аналитик.

По подсчетам немецкий эксперта по Украине Маттиа Неллеса, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

«Если смотреть на историю, Россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 года и после революции 1918 года», - заявил Bild историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

По его словам, успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года «иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков».