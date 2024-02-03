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«Лукойл» сворачивает часть производства после прилета дрона по НПЗ в Волгограде

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  • 3.02.2024, 17:30
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«Лукойл» сворачивает часть производства после прилета дрона по НПЗ в Волгограде

Повреждено дорогостоящее оборудование.

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Волгограде, куда 3 февраля прилетел дрон, временно остановят часть производства. Там возник масштабный пожар, который тушили несколько часов. Об этом пишет московское издание «Коммерсант».

В материале российского СМИ не сообщается о масштабе повреждений на самом крупном нефтеперерабатывающем предприятии в Южном федеральном округе РФ. Не говорят также и о сроках возобновления работы в полном объеме.

Городская группа Волгограда V1.RU пишет, что удар дрона, скорее всего, пришелся на установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью 3,5 млн тонн в год. Это второй по значимости подобный агрегат на этом НПЗ. Всего завод мог за год производить 14,8 млн тонн топлива, немалая часть из которых шла на войну с Украиной.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА на заводе «Лукойл» в российском Волгограде, предварительно, было повреждено дорогостоящее оборудование.

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