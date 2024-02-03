Минус командный пункт: появились снимки аэродрома Бельбек в Крыму после удара 1 3.02.2024, 18:03

Аэродром на днях подвергся ракетной атаке.

Появился первый спутниковый снимок (аэродрома Бельбекаhttps://charter97.org/ru/news/2024/2/2/581884/), захваченного россиянами в Крыму, после недавней ракетной атаки. На снимке видны последствия прилетов. Соответствующие снимки опубликовал DeepState на своем канале Telegram.

На первом спутниковом снимке, сделанном до ракетных ударов, можно увидеть здание. Это же здание полностью разрушено на другом снимке - сделанном уже после сообщений о ракетном ударе.

Как отметили в DeepState, по предварительной информации, был поражен российский командный пункт.

Напомним, 31 января в Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было увидеть следы от ракет в небе и столба дыма в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе.

По словам спикера украинских Воздушных сил Юрия Игната, на аэродроме Бельбек были поражены определенные объекты, в том числе по меньшей мере три вражеских самолета. Кроме того, в крымских пабликах была информация, что во время атаки на аэродром был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.