«Новороссия» отделилась от Донбасса Телеграм-канал «Вольнодумец»

4.02.2024, 10:24

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Что задумали в Кремле?

С двадцатых годов ХХ столетия Донбасс, как угольный регион, ассоциировался в основном с Донецкой и Луганской областями Украины, части которых в 2014 году были оккупированы российскими войсками. С мая 2014 года после незаконных референдумов и образования «ЛНР» и «ДНР» эти территории россияне стали называть «Новороссией». Однако объединения «ЛНР» с «ДНР» по нежеланию обеих сторон так и не состоялось и о кремлевском проекте «Новороссия» забыли.

Со временем Кремль вообще перестал употреблять слово «Новороссия», а в российских СМИ о «Новороссии» если и вспоминали, то в контексте того, что это те же «ЛДНР» или Донбасс. Оказалось, о «Новороссии» в Кремле не забыли, но она появилась в другом контексте.

В конце прошлого года в российских сми стали появляться упоминания о «Новороссии» и необходимости увеличении помощи для ее развития. А в январе с.г. о «Новороссии» стали появляться публикации в российских СМИ и «ДНР». Однако теперь «Новороссия» не отождествлялась с Донбассом, а противопоставлялась ему.

Так, в ряде отчетов о работе за 2023 год российские СМИ указывают, что «В Донбасс и Новороссию за 2023 год по программе лизинга доставили 566 единиц техники для аграриев». «Донбасс и Новороссия получили в этом году 3,8 млрд рублей на развитие аграрного сектора». А 26.01 «Донецкое агентство новостей» («днр») сообщает, что «в 2024 году на Донбассе и в Новороссии появятся многофункциональные семейные центры». Другой заголовок этого издания сообщает: «Более 4-х тыс предпринимателей Донбасса и Новороссии воспользовались услугами центров «Мой бизнес».

31.01. во время совещания по «развитию «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областей» Владимир Путин говорит: «…Сейчас идет активная интеграция Донбасса и Новороссии в единое правовое пространство страны… в 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям».

Ну а 1.02. «деэнеровские» и российские СМИ уже изобилуют статьями: «В Минфине рассказали о главных статьях расходов на Донбасс и Новороссию», «Матвиенко заявила, что работа в Донбассе и Новороссии должна давать «зеленый свет» карьере», «Вся Россия объединилась ради возвращения мирной жизни в Донбассе и Новороссии». (по ссылке - другие подобные высказывания).

Стоп, тогда согласно кремлевской риторике получается, что Донбасс (т.е. «ЛДНР») и «Новороссия» – это не одно и то же? Даже больше, это разные образования и территории? Тогда, что стоит за всем этим?

Телеграм-канал «Вольнодумец»