Белорусы лишились еще одного способа для покупок импортных товаров 4.02.2024, 15:02

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Подробности.

С 3 февраля перестал работать сервис покупки и доставки товаров из стран ЕС Euromall, юридически расположенный в Вильнюсе.

«Сервис Euromall с 03.02.2024 г. по техническим причинам приостанавливает свою работу. С этой даты оформление новых заказов станет недоступно», — сообщается на странице сервиса в Instagram.

Этот сервис позволял делать покупки в странах ЕС с доставкой товаров в Беларуси. Сложно сказать, пользовался ли он большой популярностью, однако, судя по сообщениях на форумах (например, тут), белорусы использовали эту возможность в том числе для того, чтобы приобретать товары, которые из-за санкций Запада и эмбарго со стороны Минска либо вообще не поставлялись в нашу страну, либо на внутреннем рынке сильно выросли в цене.