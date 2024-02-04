закрыть
4 февраля 2024, воскресенье, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы лишились еще одного способа для покупок импортных товаров

  • 4.02.2024, 15:02
  • 1,840
Белорусы лишились еще одного способа для покупок импортных товаров

Подробности.

С 3 февраля перестал работать сервис покупки и доставки товаров из стран ЕС Euromall, юридически расположенный в Вильнюсе.

«Сервис Euromall с 03.02.2024 г. по техническим причинам приостанавливает свою работу. С этой даты оформление новых заказов станет недоступно», — сообщается на странице сервиса в Instagram.

Этот сервис позволял делать покупки в странах ЕС с доставкой товаров в Беларуси. Сложно сказать, пользовался ли он большой популярностью, однако, судя по сообщениях на форумах (например, тут), белорусы использовали эту возможность в том числе для того, чтобы приобретать товары, которые из-за санкций Запада и эмбарго со стороны Минска либо вообще не поставлялись в нашу страну, либо на внутреннем рынке сильно выросли в цене.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса