Впервые в истории: на совместных военных учениях США и Японии четко назвали противника 1 4.02.2024, 18:01

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В сценарий включили «чрезвычайную ситуацию» в Тайване.

Япония и США проведут совместные воинские учения, в которых впервые в истории назвали Китай гипотетическим противником.

Как сообщает японское издание Kyodo, учения проходят на фоне роста опасений о том, что Пекин начнет свое вторжение на Тайвань. Компьютерное моделирование началось 1 февраля и продлится до 8 февраля.

Сценарий предусматривает ответ союзных сил на чрезвычайную ситуацию на Тайване. При этом в плане учения потенциальный противник обозначен вполне конкретно, хотя во всех остальных учениях силам неприятеля обычно даются условные имена, а также использовались топографические карты, которые отличаются от настоящей местности.

Исходя из этого, издание подчеркивает, что подобный шаг был предпринят потому, что растет чувство безотлагательности в отношении вопросов возможной защиты Тайваня.

Отмечается, что у США и Японии есть совместные планы действий на случай ряда экстренных ситуаций, а вот тайваньский проект был завершен лишь в прошлом году. Текущие учения, которые получили название «Острый меч», будут проанализированы до конца 2024 года, после чего будут составлены планы учений на следующий год.

Совместные учения двух стран проводятся с 1986 года.