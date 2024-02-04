«Бандеровцы устроили диверсию в Госдуме»: российского депутата настигла карма 1 4.02.2024, 18:11

5,002

Во время заседания произошла неловкая ситуация.

Трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею, президента Федерации хоккея России (ФХР), депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка настигла карма. Накануне бывший хоккеист заявил, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира по хоккею, однако РФ туда не пустили.

71-летний депутат упал со стула в Госдуме, передает «Матч ТВ». Это произошло во время заседания комитета по физической культуре и спорту. Стул, на котором сидел бывший хоккеист, сломался, и депутат рухнул на пол.

«Ножки подпилили у стула», – сказал с улыбкой Третьяк.

В сети падение Третьяка вызвало шквал шуток. Некоторые пользователи считают, что чиновника, который активно поддерживает президента РФ Владимира Путина, настигла карма. Другие шутят про происки «бандеровцев» или Байдена.