Никки Хейли ударила по Трампу его же оружием 5.02.2024, 9:11

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Экс-губернатор Южной Каролины использовала любимый аргумент экс-президента США.

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли раскритиковала Дональда Трампа, обратив внимание на его юридические проблемы и использовав любимый аргумент экс-президента США в критике Джо Байдена — возраст.

Об этом пишет Bloomberg.

Хейли назвала Трампа «испорченным», а также обратила внимание на его и Джо Байдена возраст.

«Почему мы позволяем себе иметь двух 80-летних стариков, которые не могут прослужить восемь лет, которые оба ослаблены, будь то в их характере или в их умственных способностях?», — сказала она.

Хейли также заявила, что многочисленные юридические проблемы Трампа должны волновать избирателей, а его кампания продолжает навязывать идею о том, что он — жертва.

«У нас страна в беспорядке и мир в огне… Нам нужен президент, который даст нам восемь лет сосредоточенности и дисциплины, а не тот, кто будет сидеть и разглагольствовать о том, что он жертва, что это неправильно и что это несправедливо», — добавила она.

По ее словам, Трамп «играет в политику», говоря законодателям-республиканцам отклонить закон, предусматривающий усиление безопасности на южной границе. Она заявила, что Трамп это делает, чтобы не дать президенту Джо Байдену одержать победу в вопросе иммиграции.

«Он не должен вмешиваться и говорить республиканцам, что нужно подождать до выборов, потому что мы не хотим, чтобы это помогло Байдену победить», — сказала она.

В последнее время Хейли подверглась целому ряду нападок со стороны Трампа, включая насмешки по поводу ее пола и этнической принадлежности. Он ошибочно сказал, что Хейли — в то время частное лицо — отвечала за безопасность в Капитолии США во время штурма 6 января 2021 года, спутав ее с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.