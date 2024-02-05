Обратный отсчет для белорусской медицины 5.02.2024, 9:22

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Трагедии в Минске удивляться не стоит.

Смерть новорожденного в минском роддоме №5 стала триггером для всплеска обсуждения проблем в белорусской медицине, пишет читатель сайта Charter97.org. То, что она находится в глубоком упадке, понятно уже давно. Это признал даже Лукашенко, который в конце года был вынужден провести беспрецедентную ревизию отрасли. Выводы, которые положили ему на стол, оказались настолько ошеломляющими, что диктатор отправил в отставку министра здравоохранения и пообещал лично контролировать ситуацию в проблемной сфере.

Однако должно ли удивлять случившееся в роддоме Минска? Однозначно нет! И просто разборами полетов ситуацию, сложившуюся в медицине, не решить.

В Беларуси – хронический дефицит медработников. В настоящее время вакантных – более 6500 рабочих мест одних только врачей! А ведь есть еще и младший медицинский персонал, при отсутствии которого ни одно отделение в больнице банально не может полноценно функционировать. Всего в стране не хватает 11 500 медиков, и закрыть эту дыру в ближайшее время просто нереально.

Квалифицированные специалисты массово уезжают за границу. Там их ждет достойная зарплата, современные условия труда и соответствующее отношение как к профессионалам. Решение проблемы оттока кадров за счет «удержания» выпускников медицинских вузов ситуацию не изменит. Глупо надеяться, что сырые интерны будут отдаваться работе за копейки в районных больницах, а старые медработники уже не могут идти в ногу со временем.

Немаловажно и то, что 11,5 млрд. рублей, заложенных в этом году в бюджет на медицину, по информации Минздрава, пойдут на зарплаты медикам. Малая часть от этой суммы останется на содержание медучреждений в надлежащем состоянии – на ремонт крыш, канализации и прочее. Об инвестициях и закупках современного медоборудования, медицинских препаратов или повышении квалификации медиков в распределении бюджетных денег речи не идет вообще.

В белорусcких аптеках сократился ассортимент лекарств. Государство обвинило в этом европейских поставщиков: мол, те отказываются выполнять заказы из-за санкционной политики. Однако большинство компаний это опровергает. В ЕС говорят: правительство Лукашенко манипулирует общественным сознанием. На самом деле санкции никоим образом не касались поставок медпрепаратов. А отсутствие лекарств в стране возникло потому, что диктатура сократила процентное финансирование медицинской отрасли в пользу силовиков и Министерства обороны.

Поэтому трагедии в Минске удивляться не стоит. Это должно было произойти – рано или поздно, и количество таких случаев будет только увеличиваться. Вину с медиков, конечно же, никто не снимает, но сколько подобных случаев возникает и из-за того, что порой медработники сами идут на риски – в связи с отсутствием того или иного оборудования или препаратов? Медики становятся заложниками своего долга и безразличного отношения власти к своему народу.