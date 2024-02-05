В Совете Европы заговорили о трибунале для Лукашенко 3 5.02.2024, 9:41

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Уже идет дискуссия на уровне экспертов.

В Совете Европы обсуждают формат будущего трибунала над Путиным и Лукашенко, рассказала «Эспрессо» генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

«Эта дискуссия происходит сейчас на уровне экспертов в рамках Основной группы государств. Пока еще не наступил момент, когда участники окончательно решат, как и когда создавать трибунал», - сказала она.

Генсекретарь отметила, что к обсуждению намерены привлечь как можно больше международных организаций.