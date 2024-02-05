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В России начали отменять концерты дочери Пугачевой

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  • 5.02.2024, 12:45
  • 4,752
В России начали отменять концерты дочери Пугачевой

На нее пишут доносы.

Концерты певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, намеченные на март 2024 года, отменили в Иркутске и Красноярске. Ранее по требованию провоенных активистов ее концерт отменили в Чите, сообщает «Радио Свобода».

Концерт 12 марта в иркутском дворце культуры «Труд» и 7 марта в в красноярском «Гранд Молл Сибирь» не состоятся, сообщили «Коммерсанту» в кассах. Причины отмены пока не известны.

Концерты Кристины Орбакайте в Новосибирске и Братске 8 и 10 марта также не состоятся, тур по Сибири полностью отменен, сообщил «ТАСС» организатор концертов Оганнес Тухманян.

Ранее в Улан-Удэ после обращения «Боевого братства» к властям отменили концерт Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта. Республиканские власти не уточнили причины отмены выступления Орбакайте, отметив, что она не признана «иностранным агентом» и ее деятельность «не запрещена».

В январе «Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» потребовал от губернатора Приамурья отменить концерты Орбакайте в Благовещенске из-за ее американского гражданства.

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