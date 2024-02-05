Bloomberg: Греческие суда почти полностью перестали транспортировать российскую нефть 5.02.2024, 21:38

Из-за ужесточения санкций США.

Греческие компании отказались от торговли сырой российской нефтью после ужесточения санкций США, направленных против судоходных компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Количество танкеров, принадлежащих Греции и перевозящих российскую нефть, в январе сократилось до восьми. Это меньше, чем более 40 в мае и около 20 в течение большей части второй половины прошлого года.

Это произошло после того, как Казначейство США напугало западных владельцев танкеров, попросив их объяснить, что они сделали, чтобы соблюсти ценовой лимит G7 на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Представители двух афинских компаний вскоре после этого заявили, что действовали осторожно, оценивая ситуацию.

Суда, принадлежащие Греции, полностью исчезли из торговли российской нефтью, которую загружают на тихоокеанских терминалах страны и доставляют покупателям в Китай и Индию.

Потеря греческого флота окажет еще большее давление на российские танкеры и «теневой флот» судов, который увеличился с тех пор, как войска РФ вторглись в Украину.