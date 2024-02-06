Политолог: В будущем России есть один интересный момент 6.02.2024, 14:13

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Александр Мусиенко

Эксперт рассказал, что может ждать РФ через шесть лет.

Вашингтонский аналитический центр Atlantic Council озвучил пять сценариев, какой может Россия уже через шесть лет – в 2030-м году.

Сайт Charter97.org попросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко поделиться своим прогнозом о будущем России:

— До 2030 года я бы назвал два-три сценария. Первый — Россия сохраняется в тех территориальных пределах, в которых она есть, но она ослабевает экономически, политически и фактически впадает во все большую зависимость от Китая. Соответственно, по ресурсам она зависит от Китая, экономически, таким образом превращается в страну с ядерным оружием, но на решения которой фактически влияет Пекин. Россия впадает в зависимость от Китая и становится такой территорией противоборства между Западом и Китаем за влияние.

Второй сценарий — Россия окончательно скатывается в ситуацию, когда в стране возможна только власть фашистов и подобных режимов. Также происходит стагнация, поскольку это не приведет ни к росту инвестиций, за исключением Китая, ни к чему-то другому.

И третий вариант — к 2030-му году все больше субъектов Российской Федерации начнут заявлять о своем праве на автономию, на самостоятельное принятие решений. Вот в Башкортостане протесты были недавно. Это приведет к тому, что фактически Россия распадется на различные новые государственные образования.

— Если взять первый сценарий, когда Россия сохраняет территориальную целостность, что будет в этом случае с теми областями Украины, которые Кремль «присоединил» к РФ?

— Россия потеряет их к 2030-му году, это будет территория Украины, как и должно быть. По первому сценарию есть еще интересный момент — фактически мы будем наблюдать экспансию Китая на определенные регионы России. Это будет своего рода формирование китайских колоний в определенных регионах на Дальнем Востоке. Это тоже будет интересный момент, что фактически Россия вроде бы и сохраняет территориальную целостность, но тем не менее некоторые районы, области или даже субъекты федерации будут больше похожи на китайские колонии.

— В последнее время есть много новостей об экономических проблемах РФ: удары Украины по нефтепереработке, проблемы с газовыми проектами, где-то санкции начинают приносить успех. Насколько, по вашему мнению, возможен сценарий экономического коллапса РФ по примеру СССР?

— Безусловно, он возможен. На это потребуется время. Мы видим, что все больше отраслей экономики России начинают либо терпеть убытки, либо вообще стагнировать. Очевидно, что чем больше продолжается санкционный режим, который Запад не планирует снимать как минимум до момента прекращения вторжения в Украину, тем большие будут экономические трудности у России.

Российская Федерация пытается это компенсировать за счет других рынков. Но сейчас отличие России от Советского Союза в том, что тогда не настолько был развит Китай, не было альтернативы для СССР на внешних рынках. Понятно, что с Африкой торговали и так далее, но это же совсем не то по уровню. А сейчас они пытаются это компенсировать за счет Китая, который продолжает помогать экономически держаться на плаву, стран Юго-Восточной Азии, некоторых африканских стран, Южной Америки, Бразилии.

Россия пытается за счет этого еще как-то держаться, но это все равно вопрос времени, потому что полноценно заменить западные рынки и найти достойную альтернативу они не смогут. А Китай будет действовать довольно-таки осторожно, чтобы в свою очередь самим не нарваться на жесткие санкции Запада. У Китая товарооборот порядка 700-800 миллиардов долларов с Европой и чуть меньше с Америкой, а с Россией — порядка 90 миллиардов.

Понятно, какие предпочтения у Пекина, поэтому держаться на плаву еще некоторое время Россия, конечно, сможет, еще такого коллапса нет. Но ситуация буде ухудшаться, и этот коллапс в будущем вполне реально представляется возможным.

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