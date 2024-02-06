В Литве предлагают закрыть еще два погранпункта на границе с Беларусью 2 6.02.2024, 14:23

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Фота: Reuters

И ряд других ограничений.

В Литве предлагают закрыть еще два погранпункта на границе с Беларусью — «Лаворишкес» (сопредельный — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Такое предложение выдвинули в комиссии по национальной безопасности Литвы, передает LRT.

В комиссии также предложили ограничить посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска «Кена», а также уменьшить количество разрешений для белорусских и литовских водителей на регулярные автобусные перевозки.

«За последнее время поток белорусских граждан увеличился примерно на 50%. По мере увеличения потоков транспорта, товаров и людей необходима оптимизация процесса управления этими потоками, концентрация технических средств и еще более детальный досмотр людей, транспортных средств и товаров. Кроме того, в условиях деятельности белорусских спецслужб и спецслужб против Литвы, поскольку режимы пытаются разными способами обойти санкции, а угроза дорожно-транспортных происшествий на границе возрастает, такая динамика событий создает дополнительные риски. По этим причинам мы вносим в правительство предложения по повышению эффективности контроля на границе с Беларусью», — говорится в докладе главы Национального центра кризисного управления (НКВЦ) Вилмантаса Виткаускаса.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.