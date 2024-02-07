Белорусам назвали самые ломающиеся модели Volkswagen 7.02.2024, 2:45

О проблеме высказался эксперт.

Стало известно, какие модели «Фольксваген», популярные и в Беларуси, ломаются чаще других. Так, по словам главы сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, у «Фольксваген Гольф» часто встречаются проблемы с подвеской, электроникой и мотором из-за повышенного расхода масла.

А еще у «Фольксвагенов» часто бывают проблемы с трансмиссией. Например, из-за неполадок в коробке переключения передач концерну пришлось даже отзывать Jetta 2019 года выпуска.

Кроме того, у «Фольксваген Поло» в седане часто происходит утечка охлаждающей жидкости из пластиковой трубки за впускным трубопроводом.