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Белорусам назвали самые ломающиеся модели Volkswagen

  • 7.02.2024, 2:45
Белорусам назвали самые ломающиеся модели Volkswagen

О проблеме высказался эксперт.

Стало известно, какие модели «Фольксваген», популярные и в Беларуси, ломаются чаще других. Так, по словам главы сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, у «Фольксваген Гольф» часто встречаются проблемы с подвеской, электроникой и мотором из-за повышенного расхода масла.

А еще у «Фольксвагенов» часто бывают проблемы с трансмиссией. Например, из-за неполадок в коробке переключения передач концерну пришлось даже отзывать Jetta 2019 года выпуска.

Кроме того, у «Фольксваген Поло» в седане часто происходит утечка охлаждающей жидкости из пластиковой трубки за впускным трубопроводом.

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